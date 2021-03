【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)灣景區分區警局局長周四跟居民見面,宣傳關注當地治安的訊息。

上任三星期的分區警局局長David Maron同一眾警員落區,向居民和商戶派發中英文傳單,希望對社區治安提高警覺。

Maron說:「我明白最近在亞裔社區,有很多人擔心罪案增加,我很期待跟居民對話,聆聽他們的訴求,以及制定一些措施協助防止罪案發生。」

他又表示,居民在緊急情況下,除了可以打911報警之外,如果目擊罪案經過或有任何線索提供,也可以打匿名報案熱線(415) 558-5588,分區警局有懂得講廣東話和國語的警員接線。

