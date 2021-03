【KTSF】

最新在美國預防醫學期刊發表的研究發現,去年下半年,在共和黨主導的州分,新型肺炎確診和死亡率比民主黨主導的州分更高。

在最高峰時期,共和黨州分的確診和死亡率比民主黨州分高1.8倍。

研究人員表示,民主黨主導州分,如加州和紐約,在疫情爆發初期,確診和死亡率較高,之後在夏天回落,可能反映不同政策影響疫情走向。

研究員指州領導的政黨背景,可能會影響到政策決定,從而影響病毒的傳播。

但研究員補充說,研究結果並未發現州領導的政治派別,和州內確診和死亡數字有直接關係。

研究是根據一項疫情追蹤計劃從去年3月至12月的數據而作出分析。

