眾院通過1.9萬億元疫情紓困法案 拜登料周五簽署

國會眾議院周三最後表決通過新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案,經由參眾兩院領袖簽署之後,法案正式送交白宮,總統拜登形容,法案的通過是美國國民取得的「歷史勝利」,預料拜登將於本星期五正式簽署法案生效。

新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案最後版本,周三在國會眾議院表決通過,眾議長普洛西和參議院多數黨領袖舒默,隨即簽署法案,然後正式送交白宮。

普洛西說,法案得到跨黨派七成半國民強力支持,舒默就說,民眾將於本月底收到1,400元的紓困金,他又形容,這項法案是國會幾十年來通過的影響深遠、最重要的立法。

預料拜登總統在本星期五下午簽署法案生效,拜登表示,紓困法案為國民解決真正需要。

拜登說:「這法案代表為國民取得歷史勝利,我盼望本星期較後簽署法案,《救援美國人方案》應對國民真正需要。」

這項紓困法案主要內容包括,經調整後AGI年收入在8萬元以下,每人派錢最多1,400元,家庭每名小孩也會額外得到1,400元,視乎收入而定,每名6歲以下小童可以得到3,600元稅務優惠;延長每週300元的聯邦失業紓困金至9月6日;航空公司也得益很大,估計法案可以保住2.7萬份航空業者的職位。

此外,法案也將撥款3,500億元給各級政府,以及撥款200億元給州和地方政府,用來幫助低收入家庭交租和交電費,另外100億就用來幫助有財困的屋主支付按揭、水電煤氣費和物業稅等。

小商業方面,法案撥款150億元給一個緊急貸款計劃,另外70億元給薪資保障計劃PPP,以及特別為餐館和酒吧而設新的250億元不用償還的補助計劃。

法案也分配85億元給偏遠地區有財困的醫院、醫生和診所。

不過法案不包含提高聯邦最低時薪到15元的條款。

