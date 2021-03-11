拜登發表抗疫一周年講話 譴責針對亞裔暴力案

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四簽署了新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案，隨後他發表全國講話，除了提及政府提供的經濟援助外，還呼籲民眾合力對抗疫情，讓經濟重回正常。

拜登向全國講話歷時約半小時，他首先提到過去一年，疫情如何打亂民眾的正常生活，商業關閉、工作流失、學校停課，亞裔也面對仇恨犯罪等，這一幕幕都令美國走入最黑暗的日子，因此誓言他的政府首要工作就是要打低病毒，已經向藥廠購買更多疫苗，開設更多接種站，務求在5月1日之前，所有18歲以上的成年人都打針。

另外也會推出一個新的網址，讓民眾知道在哪些地點可以接種到疫苗，而在新的紓困法案中，除了提供經濟援助之外，也加快學校安全重開，在未來幾個星期也會發出指引，讓民眾接種疫苗後應該如何做，他最後呼籲民眾齊心合力對抗疫情，包括接種疫苗、勤洗手、戴口罩和保持社交距離，以便令經濟回復正常。

拜登說：「因為就算我們動用所有資源，要對抗這病毒和回到正常，靠的是全國團結，而全國團結，不只是政治和政客在華府如何投票，或電視和網上的最高聲浪，團結就是國民齊心去做。」

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