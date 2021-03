拜登發表抗疫一周年講話 譴責針對亞裔暴力案

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四簽署了新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案,隨後他發表全國講話,除了提及政府提供的經濟援助外,還呼籲民眾合力對抗疫情,讓經濟重回正常。

拜登向全國講話歷時約半小時,他首先提到過去一年,疫情如何打亂民眾的正常生活,商業關閉、工作流失、學校停課,亞裔也面對仇恨犯罪等,這一幕幕都令美國走入最黑暗的日子,因此誓言他的政府首要工作就是要打低病毒,已經向藥廠購買更多疫苗,開設更多接種站,務求在5月1日之前,所有18歲以上的成年人都打針。

另外也會推出一個新的網址,讓民眾知道在哪些地點可以接種到疫苗,而在新的紓困法案中,除了提供經濟援助之外,也加快學校安全重開,在未來幾個星期也會發出指引,讓民眾接種疫苗後應該如何做,他最後呼籲民眾齊心合力對抗疫情,包括接種疫苗、勤洗手、戴口罩和保持社交距離,以便令經濟回復正常。

拜登說:「因為就算我們動用所有資源,要對抗這病毒和回到正常,靠的是全國團結,而全國團結,不只是政治和政客在華府如何投票,或電視和網上的最高聲浪,團結就是國民齊心去做。」

