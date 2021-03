英女王打破沉默回應哈里王子夫婦專訪

【KTSF 江良慧報導】

英國哈里王子夫婦的Oprah Winfrey專訪引發外界巨大迴響,英國女王周二終於打破沉默,表示關注二人提出的種族問題,而王室會私下處理,而梅根的父親與同父異母姐姐就同梅根唱反調。

白金漢宮周二發表聲明,指整個王室在得知哈里王子和妻子梅根過去幾年的掙扎後,均為此感到難過,聲明中引述女王指,二人所提出的問題令人不安,特別是種族問題,儘管所回憶的事情有差異,但王室會嚴肅看待,並會私下處理這些問題,聲明還指,哈里一家三口將永遠是王室所摯愛的家族成員。

英國媒體指,哈里與梅根專訪播出後,王室成員已經召開危機會議商討對策,而白金漢宮也準備了聲明,強調王室對兩夫婦的愛和關心,期望為事件降溫,但英女王拒絕簽署。

王儲查理斯周二到訪倫敦的疫苗接種中心視察,期間有與工作人員交談,他離開時被記者問到對哈里夫婦專訪的看法,未有回應。

哈里在專訪中提到查理王儲不接聽他的電話,並暗示查理王儲對他孫兒的膚色也有意見。

與此同時,梅根的父親Thomas Markle周二接受訪問時就質疑梅根所講的王室種族歧視。

Markle說:「我非常尊重皇室成員,我根本不認為英國王室是種族主義者,我不認為英國人是種族主義者,我認為洛杉磯有種族歧視,加州也有種族歧視,關於那嬰兒的膚色,或他有多黑,我猜測並盼望這只是來自某人的蠢問題,我不認為英國王室是種族主義者。」

梅根在節目中曾指,父親與小報和出版社合作,出賣她隱私,Markle則指,梅根有心理問題,與父母雙方的家人都斷絕來往,他周二表明,他會繼續向媒體爆梅根的料,知道梅根肯見他為止,Markle至今未有見過哈里王子。

梅根的同父異母的姐姐Samantha就表示,對梅根透露受王室審查時曾有自殺念頭,她不表同情,認為情緒抑鬱不能成為踩低別人的藉口,她建議梅根向心理輔導員求助。

至於哈里王子,她就說哈里令她聯想綁架案受害人,反過來愛上綁架者的事跡,她指梅根將哈里帶離哈里的家庭、所有朋友,以及所熟悉的生活。

