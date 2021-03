前舊金山市長辦公室社區服務部主管承認洗黑錢

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府的貪腐醜聞繼續有新進展,聯邦司法部宣布前舊金山市長辦公室社區服務部的主管Sandra Zuniga與控方達成認罪協議,承認一項串謀洗黑錢的罪名。

45歲的Zuniga是前舊金山工務局局長Mohammed Nuru的女友,聯邦調查局去年6月落案起訴她一項串謀洗黑錢罪,指她在2014年3月至今年1月之間,涉嫌將13萬5千元從不同承辦商收來的賄款存入自己的個人帳戶,再將這些錢轉帳至不同的銀行,企圖隱藏錢的來源,最後Zuniga用這些錢來幫Nuru支付渡假屋的房屋貸款及維修費等。

控方表示,周二與Zuniga達成認罪協議,Zuniga亦答應配合聯邦調查局所有調查工作,Zuniga面臨最高20年監禁及50萬元罰款,她將於周三提堂,預計最快在3月18日在庭上認罪。

司法部表示,案件仍在調查中,並指相信仍然有不少知道事件內情的市府職員,呼籲他們主動聯絡FBI。

今次的調查源於去年1月,Nuru因涉嫌行賄及受賄被FBI拘捕,FBI後來先後拘捕多名商人,包括華裔的黃永樂及江宛珊,以及前水利局總經理Harlan Kelly等,案件至今已經有5人認罪。

