東華醫院設首個無需預約疫苗注射站 哪些人合資格接種（視頻）

東華醫院在舊金山(三藩市)華埠開設首個毋需預約Walk-in的疫苗接種站,主要服務65歲或以上的長者,目標每日為最少兩百人接種。

東華醫院兩星期前在舊金山華埠開設首個毋須預約 Walk-in的社區疫苗接種站,主要服務65歲或以上的長者。

東華醫院業務發展總監任高子娜(Gina Yam)說:「我們知道長者未必懂上網,或者打電話,都未必可以打到約時間,所以我們就有一個Walk-in診所,長者只要拿著身分證及紅藍白卡,就可以來我們醫院,就可以排隊打針。」

疫苗接種站星期一到星期五早上9時開放到下午3時,目標每日接種最少200劑,過去7天已接種了超過兩千劑。

醫院表示,過往很多長者都集中在早上9時到達,不但令輪候接種的時間延長,人太多亦無法保持社交距離,因此建議長者每天11時後到達,通常就不需要排隊。

東華醫院近日接種的都是Moderna疫苗,院方剛剛收到衛生局通知,Johnson & Johnson疫苗將於本星期後期陸續送到,醫院表示,三種疫苗的功效都顯著,不需要選擇接種哪一種。

說:「第一批(J& J疫苗),就說可能只有50到60%功效,其實最新的數字出來,已經去到85%,在我們藥劑師的角度來說,已經是非常好的數字,而它最大的好處,就是一針就可以完成,整個接種疫苗的過程,所以對很多長者,真的行動不方便的話,是一個好好的選擇,所以我常常跟人家講,不需要選哪一個牌子,哪一個牌子,你可以先打,就是對於你來說最好的牌子。」

舊金山的疫苗接種工作擴展到1B階段,包括警員及消防員等,提供緊急服務的人士、教育工作者,及從事與食品和農業有關工作的民眾,都合資格接種。

到了3月15日,65歲以下,有長期病患或者其他嚴重疾病,經過家庭醫生轉介的人士,都可以開始接種疫苗。

東華醫院表示,Walk-in診所希望優先預留給長者,屬於1B階段的其他市民,盡量上網或者打電話提前預約,電話是1-628-228-2828。

東華醫院指,試過有長者早上7時就來排隊,院方指,千萬不要這樣做,因為醫院有足夠的疫苗留給來此接種的人,注射站開設兩星期以來,暫時未有人來到後,但不夠疫苗接種的情況,所以民眾不需要擔心。

除了華埠這裡,東華醫院位於Daly City的診所,同樣有這種不需要預約的接種站。

代表舊金山的州眾議員邱信福,宣布選出東華醫院行政總裁張建清成為年度傑出女性,表揚她在疫情爆發後,在華埠向散房戶、低收入家庭及長者、推動雙語的教育及宣傳工作,提醒民眾保持衛生的重要性。

