東華醫院設首個無需預約疫苗注射站 哪些人合資格接種（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

東華醫院在舊金山（三藩市）華埠開設首個毋需預約Walk-in的疫苗接種站，主要服務65歲或以上的長者，目標每日為最少兩百人接種。

東華醫院兩星期前在舊金山華埠開設首個毋須預約 Walk-in的社區疫苗接種站，主要服務65歲或以上的長者。

東華醫院業務發展總監任高子娜（Gina Yam）說：「我們知道長者未必懂上網，或者打電話，都未必可以打到約時間，所以我們就有一個Walk-in診所，長者只要拿著身分證及紅藍白卡，就可以來我們醫院，就可以排隊打針。」

疫苗接種站星期一到星期五早上9時開放到下午3時，目標每日接種最少200劑，過去7天已接種了超過兩千劑。

醫院表示，過往很多長者都集中在早上9時到達，不但令輪候接種的時間延長，人太多亦無法保持社交距離，因此建議長者每天11時後到達，通常就不需要排隊。

東華醫院近日接種的都是Moderna疫苗，院方剛剛收到衛生局通知，Johnson & Johnson疫苗將於本星期後期陸續送到，醫院表示，三種疫苗的功效都顯著，不需要選擇接種哪一種。

說：「第一批（J& J疫苗），就說可能只有50到60%功效，其實最新的數字出來，已經去到85%，在我們藥劑師的角度來說，已經是非常好的數字，而它最大的好處，就是一針就可以完成，整個接種疫苗的過程，所以對很多長者，真的行動不方便的話，是一個好好的選擇，所以我常常跟人家講，不需要選哪一個牌子，哪一個牌子，你可以先打，就是對於你來說最好的牌子。」

舊金山的疫苗接種工作擴展到1B階段，包括警員及消防員等，提供緊急服務的人士、教育工作者，及從事與食品和農業有關工作的民眾，都合資格接種。

到了3月15日，65歲以下，有長期病患或者其他嚴重疾病，經過家庭醫生轉介的人士，都可以開始接種疫苗。

東華醫院表示，Walk-in診所希望優先預留給長者，屬於1B階段的其他市民，盡量上網或者打電話提前預約，電話是1-628-228-2828。

東華醫院指，試過有長者早上7時就來排隊，院方指，千萬不要這樣做，因為醫院有足夠的疫苗留給來此接種的人，注射站開設兩星期以來，暫時未有人來到後，但不夠疫苗接種的情況，所以民眾不需要擔心。

除了華埠這裡，東華醫院位於Daly City的診所，同樣有這種不需要預約的接種站。

代表舊金山的州眾議員邱信福，宣布選出東華醫院行政總裁張建清成為年度傑出女性，表揚她在疫情爆發後，在華埠向散房戶、低收入家庭及長者、推動雙語的教育及宣傳工作，提醒民眾保持衛生的重要性。

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