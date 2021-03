【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區星期一早上有一部車撞向商業樓宇,警方表示,肇事汽車的女司機受了傷需要送院治療。

現在見到的片段來自Citizen.com,現場是Irving街夾25 Avenue,警方證實早上9點半左右接報到現場,當時一輛汽車撞進商業樓宇的門口,車裡面只有一個女司機。

警方表示,她留在現場協助調查,並需要送院治療,沒有其他人受傷。

警方指出,意外並不涉及酒精或藥物的影響,意外原因仍在調查中。

發生意外的Irving街現場平常人來人往,警方呼籲市民提供有關這場意外的資料,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。