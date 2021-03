Santa Clara縣議員提案建議減免小商業執照許可費用

【KTSF 古琳嘉報導】

為了幫助小商業度過難關,聖塔克拉拉縣(Santa Clara)有縣議員提案,建議減免小商業的執照許可費用(permit fee),聖塔克拉拉縣議會將在週二討論這項議案。

聖塔克拉拉縣議會週二將討論是否降低或是豁免縣內小商業的執照許可費用,如果獲得通過,包括餐廳、食物零售業者、理髮店等個人服務,以及健身房等,員工在50人以下的小商業都能受惠。

到今年年底之前,縣府發放的商業執照費用可獲減免,由於涉及金額約550萬元,該議案也建議從縣府的一般基金撥出550萬給環境衛生部,以抵銷該部門因豁免執照許可費用而導致的損失。

聖塔克拉拉縣兩位縣議員Cindy Chavez和Susan Ellenberg週一舉行記者會,呼籲聖塔克拉拉縣議會通過該議案,以幫助小商業在疫情期間的經濟困境。

根據議案內容,舉例來說,以雇員在0到5人間,最普遍的食物設施為例,執照許可費為每年789元,由環境衛生部發出的其他食物許可,則從99元到1,578元不等,視營業規模和風險而定。

紋身藝術行業的許可則是每年175元,公共游泳池的許可費用,則為每年646元到1,214元不等,如能獲得豁免或減低,對於小商業來說都有實質幫助。

