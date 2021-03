港55歲長期病婦打科興疫苗後中風亡

【有線新聞】

香港再多一人懷疑接種科興疫苗後死亡,一名55歲有長期病患的女子打針後三日急性中風,延至星期六清晨不治。疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅說,沒有數據顯示疫苗會引發中風,下星期一將開會審視個案,不會煞停接種計劃。

該名55歲女子星期二去佐敦官涌體育館陪家人接種科興疫苗,自己亦有接種,當時無不尋常反應。她本身有長期病患:高血壓、高血脂、蛋白尿。星期五工作期間左邊身無力,送往明愛醫院治理,臨床診斷為腦血管栓塞、急性中風,再轉送廣華醫院,之後心臟停頓,搶救後星期六清晨證實死亡,個案交由死因裁判官跟進。

疫苗臨床事件評估專家委員會星期一開會審視後會再交代,共同召集人孔繁毅說,相信病人死因是中風,但接種疫苗會否有機會引發呢?孔繁毅:「應該沒有,沒有這些數據。(為何要等到星期一才開會審視?)要等數據、解剖等評估報告才可以討論,如果數據未齊全,討論亦無意思。(會否叫停接種計劃?)不會,不知是否與疫苗有無關係。」

另一名專家袁國勇就指,不排除與接種疫苗有間接關係:「看看有沒有其他證據顯示,可能有非直接原因令本身的長期病患更嚴重,由孔教授作出決定。每日香港有140人死亡,大部分是老人家,當很多人接種疫苗時,當然會有人死亡,死因很多時跟疫苗沒直接關係。」

負責營運官涌接種中心的醫務總監郭寶賢對事件深表關注,重申會嚴格遵守疫苗接種指引。