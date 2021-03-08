港55歲長期病婦打科興疫苗後中風亡

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香港再多一人懷疑接種科興疫苗後死亡，一名55歲有長期病患的女子打針後三日急性中風，延至星期六清晨不治。疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅說，沒有數據顯示疫苗會引發中風，下星期一將開會審視個案，不會煞停接種計劃。

該名55歲女子星期二去佐敦官涌體育館陪家人接種科興疫苗，自己亦有接種，當時無不尋常反應。她本身有長期病患：高血壓、高血脂、蛋白尿。星期五工作期間左邊身無力，送往明愛醫院治理，臨床診斷為腦血管栓塞、急性中風，再轉送廣華醫院，之後心臟停頓，搶救後星期六清晨證實死亡，個案交由死因裁判官跟進。

疫苗臨床事件評估專家委員會星期一開會審視後會再交代，共同召集人孔繁毅說，相信病人死因是中風，但接種疫苗會否有機會引發呢？孔繁毅：「應該沒有，沒有這些數據。（為何要等到星期一才開會審視？）要等數據、解剖等評估報告才可以討論，如果數據未齊全，討論亦無意思。（會否叫停接種計劃？）不會，不知是否與疫苗有無關係。」

另一名專家袁國勇就指，不排除與接種疫苗有間接關係：「看看有沒有其他證據顯示，可能有非直接原因令本身的長期病患更嚴重，由孔教授作出決定。每日香港有140人死亡，大部分是老人家，當很多人接種疫苗時，當然會有人死亡，死因很多時跟疫苗沒直接關係。」

負責營運官涌接種中心的醫務總監郭寶賢對事件深表關注，重申會嚴格遵守疫苗接種指引。