梅根批評英王室令其受傷害曾有自殺念頭

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英國哈里王子與太太梅根接受美國傳媒專訪，指王室沒有人願意維護他們，覺得受傷害，梅根稱有過自殺念頭，又指王室因為她兒子阿奇的膚色，不想他當王子，但梅根稱英女王待她很好。

外界矚目的哈里與梅根專訪在美國時間周日晚播出，兩人細說一直以來感覺受傷害的事，至離開英國王室的決定。

梅根被問到籌備婚禮時，弄哭威廉王子太太凱特的傳言，梅根稱事實剛剛相反，是自己因為花女裙子的事被弄哭，凱特有道歉，她亦原諒了凱特。

她首次透露在2018年婚禮前3天，已跟哈里秘密結婚，直至她懷上阿奇，有王室成員跟哈里談論到嬰孩膚色問題，認為是不想他當王子，感覺受委屈。

她說：「我們進入一連串的討論，孩子不會有保安保護，不會得到頭銜，還有討論的是他出世時膚色會『有多黑』。」

哈里稱不會披露該對話內容，但認為難以接受。梅根指被噤聲、處處受制肘，感覺孤單，曾向王室求助，但獲回覆稱幫不上，令她曾不想再生存下去，有過自殺念頭。

哈里說擔心已故母親戴安娜的歷史悲劇會重演，尤其涉及種族歧視問題或會更危險，若媽媽知道兩人所受到的對待會很憤怒。哈里形容他跟父親及哥哥同樣被困在王室體系內，他宣布離開後被中斷財政。

談到跟其他王室成員的關係，梅根說英女王對她很好，哈里亦說一直有跟祖母通電話，很尊重她；他仍然很愛哥哥威廉，只是兩人想法不同；而與父親查理斯王子關係則變差，查理斯一度不肯聽他電話，他亦對父親很失望。

哈里說：「我感到很失望，因他也經歷過類似遭遇，他知道是怎樣的痛苦。」

兩人對離開王室後的生活，感到很滿意，沒後悔，很享受現時的自由，並透露第二胎是女孩。

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