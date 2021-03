梅根批評英王室令其受傷害曾有自殺念頭

【有線新聞】

英國哈里王子與太太梅根接受美國傳媒專訪,指王室沒有人願意維護他們,覺得受傷害,梅根稱有過自殺念頭,又指王室因為她兒子阿奇的膚色,不想他當王子,但梅根稱英女王待她很好。

外界矚目的哈里與梅根專訪在美國時間周日晚播出,兩人細說一直以來感覺受傷害的事,至離開英國王室的決定。

梅根被問到籌備婚禮時,弄哭威廉王子太太凱特的傳言,梅根稱事實剛剛相反,是自己因為花女裙子的事被弄哭,凱特有道歉,她亦原諒了凱特。

她首次透露在2018年婚禮前3天,已跟哈里秘密結婚,直至她懷上阿奇,有王室成員跟哈里談論到嬰孩膚色問題,認為是不想他當王子,感覺受委屈。

她說:「我們進入一連串的討論,孩子不會有保安保護,不會得到頭銜,還有討論的是他出世時膚色會『有多黑』。」

哈里稱不會披露該對話內容,但認為難以接受。梅根指被噤聲、處處受制肘,感覺孤單,曾向王室求助,但獲回覆稱幫不上,令她曾不想再生存下去,有過自殺念頭。

哈里說擔心已故母親戴安娜的歷史悲劇會重演,尤其涉及種族歧視問題或會更危險,若媽媽知道兩人所受到的對待會很憤怒。哈里形容他跟父親及哥哥同樣被困在王室體系內,他宣布離開後被中斷財政。

談到跟其他王室成員的關係,梅根說英女王對她很好,哈里亦說一直有跟祖母通電話,很尊重她;他仍然很愛哥哥威廉,只是兩人想法不同;而與父親查理斯王子關係則變差,查理斯一度不肯聽他電話,他亦對父親很失望。

哈里說:「我感到很失望,因他也經歷過類似遭遇,他知道是怎樣的痛苦。」

兩人對離開王室後的生活,感到很滿意,沒後悔,很享受現時的自由,並透露第二胎是女孩。

