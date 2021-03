【有線新聞】

日本和南韓分別有人接種新型肺炎疫苗後,出現嚴重反應。

日本一名20多歲女醫護人員,上周五接種輝瑞疫苗,約25分鐘後出現皮疹,之後再有咳、發燒、低血壓和呼吸困難等症狀,是當地第二宗接種疫苗後,反應嚴重的個案,她服藥後情況回復正常,報告指有關反應與接種疫苗有關。

而南韓上周六就有9人接種疫苗後出現疑似嚴重過敏反應,另外近800人有頭痛、發燒等輕微反應,當地再多一人接種疫苗後死亡,至今累計共8宗同類個案。

