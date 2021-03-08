香港一周3人接種科興疫苗後死亡 專家指首兩宗與打針無關

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香港再多一人接種科興疫苖後死亡，是一星期內第三宗，專家委員會認為第二宗死亡個案與接種疫苗無直接關係，最新一宗死亡個案要等候解剖報告才可下結論。

最新一宗接種疫苗後死亡個案是一名71歲男子，沒有長期病患。上星期三在私家診所接種疫苗，星期日晚不適去聯合醫院看醫生，未幾便過世。

疫苗臨床事件評估專家委員會開會討論，指死者在公立醫院沒有太多病歷，只知有甲狀腺問題，暫時未能下結論。

疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人李卓廣說：「由要去求診及至在急症室離世，時間十分短。我們有的資料十分有限，需要轉介死因裁判官，再深入了解。」

至於一名55歲女子，在上星期二同樣是接種科興疫苗後死亡的個案，委員會認為與接種疫苗無直接關係。

疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅說：「本身有高血壓、高血脂的情況，根據解剖的初步資料顯示，病人有大動脈撕裂及有影響頸內血管的撕裂，導致病人有中風的病徵，死因是急性心肌栓塞。」

另外兩名接種疫苗後危殆的病人，包括一名80歲男子，委員會說他曾經中風、有頸動脈粥樣硬化，認為即使無打針，病情都會惡化。至於一名72歲本身有糖尿病的女子，委員會認為是她打針後沒有注射胰島素，令血糖過高引致高血糖高滲壓狀態，認為兩宗個案均與接種疫苗無關。

有醫生建議訂立指引予醫生判斷長期病患者是否適合打針，衞生署認為並不合適。

衞生防護中心總監林文健說：「制定很多硬性指標，亦有很多不同類別慢性疾病，例如一名80歲的人士與一名60歲的人士同樣一個指標，含意和處理方法都不同的。」

接連有年長或有長期病患者打針後死亡或病危，是否需要暫停這類人接種？衞生署強調疫苗的效益仍然比風險大，認為計劃可以繼續。

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