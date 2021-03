影評：《布吉》敘述年輕一代美籍亞裔成長中的挑戰

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一個喜愛打籃球的華裔青少年,面對來自家庭、學校、隊友和女友的多方壓力,如何找到真實的自己?

住在紐約皇后區的高中生Alfred Chin,綽號Boogie。課堂中是個喜歡搞笑,並勇於表達自己意見的學生。Boogie 喜愛的是籃球,球技也得到父親的栽培和鼓勵。母親則因為家中有財務壓力,而希望兒子能夠得到名校的體育獎學金。Boogie 知道要被選上,開始實現打職業籃球的夢想。他也必須在比賽中,打敗社區街頭籃球的一位強勁對手。Boogie父母年輕時雖然性格不合,但因為母親懷孕而兩人勉強在一起。多年之後也還沒有分手,Boogie 也就在火藥味中長大。於此同時,他也注意到原來同學Eleanor 也會接受他的追求,於是也多了一個談心的對象。但隨著重要比賽的到來,這些身旁的壓力也同時逼近。Boogie 能否達到自身的目標?

這是華裔作家和餐館東主黃頤銘Eddie Huang 親自編劇,並首次導演的電影。他透露題材也來自本身成長時的經歷。他之前的自傳被改編成電視處境喜劇《Fresh off the Boat》。但他之後也批評電視劇將他的故事淨化處理。所以希望自己編劇的電影,能夠正確反映現代美籍亞裔人物生活中,美好和醜陋的雙面。

黃頤銘說:“要探索身為一個來美國的移民、成長的痛苦與掙扎;要人們和電影中的人物,共同感受他們的經歷。”

也就是這樣,縱然看得出導演功夫方面,有些許生疏。但還是展現出比較真實,出自美籍亞裔的一股聲音。這在美國影壇中,還是屬於少見的。

必須指出在選角方面,兩位主角:Taylor Takahashi 和Taylour Paige。他們的形象並不是在第一分鐘,就讓觀眾站在他們那一邊。隨著情節發展,觀眾在認識他們的過程中,逐漸產生認同。同樣是導演做出,一個比較大膽的嘗試。

《布吉 Boogie》加入新一代美國亞裔電影人的一股新聲音。滿分五分中得三分半,有欣賞價值。

電影目前在灣區重開的戲院上映。開映城市包括舊金山、Daly City、San Mateo 和聖荷西共十個城市,也包括在Concord和聖荷西的汽車戲院。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/boogie

“Boogie” shows what growing up problems are for Asians in America

“Screening Room” reviews “Boogie”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/boogie

Now showing in Bay Area theatres including drive-ins in Concord and San Jose.