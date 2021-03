【KTSF】

國家氣象局預測,灣區從周五晚到周六早上會下雨,並有較強陣風,氣象局同時發出海灘危險警示,有效期至周五凌晨3點。

氣象局表示,一股持續時間較長的西北浪潮在周四抵達灣區,因此海灘區域可能會出現突如其來的海浪Sneaker Waves和離岸流,如果這股浪潮移動緩慢,氣象局不排除延長警示時間,提醒到海灘的民眾注意安全。

另外,一股冷峰將於周五晚先抵達北灣沿岸,帶來短時間的降雨和較強陣風,之後會移至整個灣區,預計陣雨情況將持續至周六早上。

