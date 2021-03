【KTSF】

舊金山(三藩市)訪谷區星期日有新型肺炎檢測服務,免費以及無需預約。

時間是3月7號星期日上午10時至下午2時,地址是Raymond Avenue 50號,可以抵達時登記、上網登記或掃二維碼預先登記,不需要身份證明,不需要醫療保險,歡迎各年齡層人士。

登記網站:https://sf.virusgeeks.com/testreg

二維碼:

