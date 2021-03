【KTSF】

曾經處理過特朗普彈劾案的加州民主黨聯邦眾議員Eric Swalwell,控告特朗普等4個人挑起1月6日國會大樓衝突事件,他要他們對事件負責,並且要求賠償。

案中4名被告分別是特朗普、他的長子、特朗普的私人律師朱利安尼,以及阿拉巴馬州聯邦眾議員Mo Brooks。

Swalwell的控狀指,4名被告挑起國會大樓衝突發生,觸犯首都華盛頓的反恐法,令國會議員精神受損,以及他們不斷聲稱選舉舞弊,他們的演說也煽動示威者。

Swalwell的訴訟援引1871年對付三K黨恐嚇的類似民權法,今次是特朗普在國會大樓衝擊事件中捱告的第二宗訴訟。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。