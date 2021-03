Recology將退還多收垃圾費給客戶並加上利息（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

垃圾回收公司Recology綠源再生,涉嫌在2017年漏報部分利潤,並在時任舊金山(三藩市)工務局局長Mohammed Nuru的隱瞞下,在過去4年多收了用戶的垃圾費,舊金山市府律師周四宣布,與綠源再生達成和解協議,綠源再生答應歸還收多了的錢並加上利息,涉及金額超過1億元。

市府律師Dennis Herrera表示,前工務局局長Nuru去年1月被捕後,他的辦公室隨即傳召24間與Nuru有聯繫的公司及非牟利機構等作出調查,而Recology綠源再生是其中一間。

根據法庭文件顯示,綠源再生2017年向工務局要求加徵垃圾費時,漏報了部分利潤,導致加費的幅度由原本的7%,上升到超過14%。

市府律師指,雖然在2018年綠源再生有向工務局披露有關漏報利潤一事,但當年,不論是綠源再生,或由Nuru管理的工務局,都沒有公開及改正這個錯誤,反而容許綠源再生繼續多收用戶垃圾費多兩年。

市府律師周四就這個事件入稟控告綠源再生,並隨即宣布已經與綠源再生達成和解協議。

Herrera說:「這個法律行動,想還舊金山用戶一個公道,並告訴大家,收買市府官員絕對不會被容忍。」

綠源再生亦發聲明承認錯誤,並表示會與市府合作,確保這類事件不會再發生。

除了從4月1日起將垃圾費減近6.8%外,綠源再生亦承諾會向在2017年7月1日至2021年6月30日間受影響的舊金山用戶,退回收多了的費用,並加上5%利息,涉及的金額達一億元。

現有的用戶最遲於9月1日前收到退款,至於舊的用戶,綠源再生會逐一通知。

此外,市府律師的調查還發現,在2016年至2020年間,綠源再生涉嫌定期向Nuru送贈禮物,包括是現金及膳食等,企圖換取市府對綠源再生有利的決策,雙方的協議還包括,綠源再生需向市府支付700萬罰款,並禁止綠源再生未來4年向市府職員及非牟利機構再送贈任何禮物。

Herrera說:「Nuru當年保持街道清潔可能面對挑戰,但他顯然常利用裙帶關係受賄,管理手法亦不聞不問。」

綠源再生是舊金山合約的唯一垃圾回收公司,市府律師指,綠源再生一直配合調查,他的辦公室暫時沒有意願要求市府就這份合約重新招標,這項協議最終要得到市參議會的同意。

