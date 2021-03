參院開始辯論紓困法案 約1.6億家庭可獲派錢

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院開始辯論新一輪的疫情紓困法案,白宮周四表示,根據參議院修訂後的法案最新版本,估計約有1.6億個家庭將可以收到派錢紓困金。

新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案轉到參議院審議,由於在參議院兩黨議席的比例是50對50,因此經過程序上的表決後,參議院議會主席副總統賀錦麗投下決定性一票,令法案正式在參議院開始辯論。

不過這辯論過程可能是很漫長,預期共和黨人在很多方面會拖長來辯論,譬如在參議院讀出全部628頁紙的法案,估計要花10小時才讀完,然後輪到參議員陸續提出對法案的修訂建議,也要花許多時間。

參議院民主黨領袖舒默表示,無論紓困法案要花多少時間辯論,參議院必須繼續工作,直至法案獲得通過為止。

根據參議院提出的紓困法案最新修訂版本,將不會提高聯邦最低時薪,也不會降低領取紓困金的資格,法案建議聯邦AGI年收入在8萬元以下的人士才可受惠。

白宮周四表示,今次紓困金的受惠家庭可能有接近1.6億個,如果在12月份領取紓困金的家庭有98%的家庭,在今次派錢中也會繼續收到。

