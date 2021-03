【KTSF】

一項由Pew研究中心所做的最新民意調查顯示,3分之1的美國受訪者視中國為敵人,超過一半的受訪者認為中國是競爭者,而認為中國是夥伴的受訪者就不足一成。

Pew研究中心的民調發現,將中國視為敵人的受訪者,一半是65歲以上的人士,兩成是18至29歲的人士,以族裔區分,白人視中國為敵人的比例,遠高於黑人與拉美裔。

若以政黨區分,七成二的共和黨人,更傾向於主張對中國強硬而不是與中國加強經濟關係,持有同樣觀點的民主黨人是三成七。

但兩黨的受訪者有七成都認為,美國不惜損害美中經濟聯繫,都要在中國推進人權。

