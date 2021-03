紐約亞裔漢在地鐵站無故被人襲擊 警緝施暴者

【KTSF 韓千繪報導】

周三晚11點多鐘,剛剛下班準備乘坐地鐵回家的一位亞裔男性,在紐約地鐵站內無故被人襲擊,手機畫面記錄了當時的情形,目前施暴者依然在逃。

Tao Ming Song說,他從來沒想到這樣的事會發生在他身上,拳頭砸在他的左眼上,然後把他打倒在地。

他當時剛剛下班,在回家的路上,時間是昨晚大約11點鐘,他East Broadway車站,準備進入F線,突然間受到了莫名的襲擊。

在手機片段中可以看到,施暴者先是站在那裡,很明顯在等他的下手對象,然後就突然拳腳相加,Tao Ming Song被打倒在地,重拳打在眼睛上,胳膊肘打在嘴上,之後施暴者就離開了地鐵站,監控攝像頭拍到了他的臉。

Tao Ming Song說:「目前我想不起來,一切發生得太快了。」

目前並沒有直接的襲擊原因,調查人員周四走訪了附近的居民和店家,希望能找到一些相關信息,並懸紅2,500美元尋找線索。

Tao Ming Song說,他並不認識加害者,完全不明白為什麼對方會襲擊自己。

Tao Ming Song今年56歲,從事建築行業,來自馬來西亞,在美國已經居住超過20年。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。