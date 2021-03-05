紐約亞裔漢在地鐵站無故被人襲擊 警緝施暴者

【KTSF 韓千繪報導】

周三晚11點多鐘，剛剛下班準備乘坐地鐵回家的一位亞裔男性，在紐約地鐵站內無故被人襲擊，手機畫面記錄了當時的情形，目前施暴者依然在逃。

Tao Ming Song說，他從來沒想到這樣的事會發生在他身上，拳頭砸在他的左眼上，然後把他打倒在地。

他當時剛剛下班，在回家的路上，時間是昨晚大約11點鐘，他East Broadway車站，準備進入F線，突然間受到了莫名的襲擊。

在手機片段中可以看到，施暴者先是站在那裡，很明顯在等他的下手對象，然後就突然拳腳相加，Tao Ming Song被打倒在地，重拳打在眼睛上，胳膊肘打在嘴上，之後施暴者就離開了地鐵站，監控攝像頭拍到了他的臉。

Tao Ming Song說：「目前我想不起來，一切發生得太快了。」

目前並沒有直接的襲擊原因，調查人員周四走訪了附近的居民和店家，希望能找到一些相關信息，並懸紅2,500美元尋找線索。

Tao Ming Song說，他並不認識加害者，完全不明白為什麼對方會襲擊自己。

Tao Ming Song今年56歲，從事建築行業，來自馬來西亞，在美國已經居住超過20年。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。