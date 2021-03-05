美國3州先後宣布取消強制戴口罩

March 5, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(KTSF)

【KTSF 江良慧報導】

雖然拜登總統和衛生官員都強調，目前還未是時候可以放鬆戒備不在戴口罩，但繼德州和密西西比州之後，再有另一個州宣布取消強制口罩令。

阿拉巴馬州州長Kay Ivey說：「雖然我相信口罩令是該做的事，我也尊重反對的人，相信這是政府過度干涉。」

所以阿拉巴馬州長表示，他們的強制口罩令到4月9日告終，雖然他們的州衛生部長Scott Harris表示：「我們相信有證據支持使用它們，而且可預防疾病和預防死亡。」

目前有15個州沒有強制口罩令，有醫學界人士就認為，這並非這樣做的時候，當英國變種開始加速，新冠病毒將更容易傳播。

下星期開始也脫下口罩的還有德州，當地平均新症和死亡數字都在反彈回升，德州州長Greg Abbott就指責白宮。

Abbott說：「拜登政府把有新型肺炎、非法移民釋放進入我們社區，拜登政府在散播新型肺炎。」

與此同時，疫苗接種繼續，目前平均每天接種超過200萬劑，部分州打算為多些人接種，才考慮無需戴口罩。

西維珍尼亞州州長Jim Justice說：「隨著我們替更多人打疫苗，我們就可以脫掉口罩，但我不明白為何要趕脫掉口罩，因為這些口罩挽救了很多性命，若我們不小心，便會犯下錯誤。」

Anthony Fauci醫生表示，可以放寬抗疫限制，但前提是每天新症要下降至一萬以下，目前每天平均新症大約6萬。

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