屬於聯邦司法部的總監察長發表調查報告,指特朗普政府的聯邦運輸部長趙小蘭在任時多次公器私用,利用自己的職位和部門職員,幫助她妹妹經營的家族航運業務,拓展與中國的生意,不過在去年12月,當總監察長把調查結果轉介給聯邦司法部後,司法部卻拒絕就此展開調查。

運輸部的監察長周四公開有關調查報告,顯示趙小蘭曾經指使屬下向家人寄送聖誕裝飾,又叫屬下編輯她父親的維基百科頁面。

趙小蘭是參議院共和黨領袖麥康尼的妻子,她在國會衝擊事件發生一天後辭職。

眾議院運輸及基建委員會內的民主黨人,希望調查趙小蘭所做的是否有利益衝突,趙小蘭的發言人就表示,司法部拒絕展開調查,等同還她清白。

