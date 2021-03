【KTSF】

美國郵政署去年8月開始推行的組織改革開源節流,現正進入下一階段,目的就是要提高效率,令決策更容易執行。

郵務總監Louis DeJoy周三發表聲明說,現行的67個郵政區域將會整合,縮減為50個區域,將市場推廣和零售功能統一集中營運,以及向非工會員工提供自願提早退休計劃,以減少郵政署數以十億元計的財政赤字。

郵務總監又指出,在過去14年,郵政署每年都錄得嚴重淨虧損,如果不大刀闊斧改革,財政損失將會持續擴大,嚴重阻礙機構未來發展。

美國郵政的營運開支,主要是靠售賣郵票和產品,以及服務收費,而非靠納稅人的錢來維持。

