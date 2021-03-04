加州眾議員丁右立爭取140萬撥款研究仇恨亞裔事件（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

自疫情開始，針對亞裔的仇恨事件激增，為了更有系統的收集這些仇恨事件的資料，代表舊金山（三藩市）的加州眾議員丁右立爭取到140萬的州府撥款，來研究這方面的議題。

丁右立指出，在新冠疫情剛開始時，先是華埠生意和華裔經營的業務受影響，後來演變成有華裔被人辱罵、吐痰，近來更加惡化到亞裔無辜被襲擊，「停止針對亞太裔仇恨」（Stop AAPI Hate）的網站，去年紀錄到全國超過3千宗事件。

丁右立說：「這不是我們應該忍受的，這完全要不得，我們要所有人舉報任何形式的仇恨事件，事無大小都可到該網站舉報。」

丁右立的AB85議案撥款140萬，來追蹤反亞裔的仇恨事件，而將會獲得撥款的非牟利機構包括「停止針對亞太裔仇恨」、洛杉磯加大和舊金山州大。

「停止針對亞太裔仇恨」表示，撥款可以允許該機構提供跟進的服務，例如一些提供給受害人應對沮喪、焦慮的精神輔導和法律諮詢等服務。

而一些社區機構也表示，除了幫助受害人之外，也會和其他社區合作應對問題。

社區青年中心行政總監溫靜婷說：「我們也希望透過聯盟和其他社區建立更加好的關係，我們知道只是華裔社區是不夠的，要和其他不論是非洲裔、拉美裔，其他的社區一起連結，一起合作，建立一個安全的社區。」

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