加州眾議員丁右立爭取140萬撥款研究仇恨亞裔事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

自疫情開始,針對亞裔的仇恨事件激增,為了更有系統的收集這些仇恨事件的資料,代表舊金山(三藩市)的加州眾議員丁右立爭取到140萬的州府撥款,來研究這方面的議題。

丁右立指出,在新冠疫情剛開始時,先是華埠生意和華裔經營的業務受影響,後來演變成有華裔被人辱罵、吐痰,近來更加惡化到亞裔無辜被襲擊,「停止針對亞太裔仇恨」(Stop AAPI Hate)的網站,去年紀錄到全國超過3千宗事件。

丁右立說:「這不是我們應該忍受的,這完全要不得,我們要所有人舉報任何形式的仇恨事件,事無大小都可到該網站舉報。」

丁右立的AB85議案撥款140萬,來追蹤反亞裔的仇恨事件,而將會獲得撥款的非牟利機構包括「停止針對亞太裔仇恨」、洛杉磯加大和舊金山州大。

「停止針對亞太裔仇恨」表示,撥款可以允許該機構提供跟進的服務,例如一些提供給受害人應對沮喪、焦慮的精神輔導和法律諮詢等服務。

而一些社區機構也表示,除了幫助受害人之外,也會和其他社區合作應對問題。

社區青年中心行政總監溫靜婷說:「我們也希望透過聯盟和其他社區建立更加好的關係,我們知道只是華裔社區是不夠的,要和其他不論是非洲裔、拉美裔,其他的社區一起連結,一起合作,建立一個安全的社區。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。