紐約州長被3女性指控性騷擾 周三道歉但拒辭職

被3名女性指責涉嫌性騷擾的紐約州長Andrew Cuomo,周三對自己的行為令人感到不安道歉,但他否認自己有不當觸碰任何人,也表明不會因此辭職。

Cuomo說:「我現在明白我的行徑令人感到很不舒服,那並非蓄意的,而我真誠為此深切道歉,對此我感到糟透了,我為此感到尷尬。」

Cuomo被3人指控發表不當言論和不當觸碰,其中兩人是他的前職員,一個說Cuomo在未經同意下親吻她和觸碰她,另一個就說Cuomo曾經向她提出侵犯她私隱的問題,包括她曾否和老男人有性關係,第三個則是一名參加Cuomo所主持婚禮的女賓客,她說Cuomo把手放在她的露背上,被撥開後又用雙手摸著女方的臉,問可否親吻她。

Cuomo周三說不會辭職,因為還有很多事要做,但他就會配合調查。

