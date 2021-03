南加13死車禍 超載車輛從美墨邊境缺口進美國

【KTSF 韓千繪報導】

邊境巡邏隊周三表示,周二發生在南加州美墨邊境的車禍是有史以來最致命的一次邊境車禍,有13人喪生,偷渡的兩部車輛一共載有44人,車輛是通過切開南加州與墨西哥邊境圍牆的一個缺口進入美國。

El Centro部門負責人告訴記者,監視錄像顯示,在周二凌晨,一輛福特汽車和一輛雪佛蘭汽車,通過邊境圍牆打開的通道口進入美國。

雪佛蘭汽車上載有19人,車輛在進入美國後起火,車上19人跳車逃生,之後全部被邊境巡邏人員拘留。

福特SUV車的座椅除了司機座和前面副駕駛座以外,全部被拆除,可以坐8人的車輛擠進了25人,福特汽車在進入美國後不久與一輛拖車相撞,事故中死亡的13人中,有10人是墨西哥人。

車上其他的12人和拖車司機都在車禍中倖存。

邊境巡邏隊說,在車禍發生前,巡邏隊並沒有追捕這兩輛車,圍欄被切開的地方距離車禍發生地往東約30英里,周邊是加州帝國谷的農耕地區。

美墨邊境的圍欄是用鋼鐵鑄造成的,總統特朗普在任時期,這些圍欄已經增高和更深入地面。

90年代後期,由於聖地牙哥加強了邊境執法,這個地區就變成了很多偷渡者的主要路線。

這批偷渡者年齡在15至53歲之間,有男有女,SUV司機來自墨西哥的墨西卡利,就在邊境,是遇難者之一。

拖車的68歲司機來自附近的加州El Centro目前受傷住院。

墨西哥領事館職員Mario Beltran說:「到目前為止,我們已聯繫死者10個家庭中的6個,向他們提供這宗事故的信息,一些家庭在墨西哥,一些在美國,我們將為他們提供幫助,還有將遺體運到墨西哥,領事館始終要做這些事。」

事故原因尚不清楚,兩輛車撞在一個十字路口,周邊的速度限制是55英里。

出事的1997年福特SUV,最大荷重量是2千磅,但載有25人,便很容易超過荷重量,同時也加重剎車負擔和增加轉彎難度。

在距離車禍現場不到1英里的地方,有一片沒有寫逝者名字的墓地,是為死在這裡的偷渡著而建。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。