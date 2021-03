【KTSF 馮政浩報導】

國務卿布林肯周三發表首場外交政策演說,指出與中國的關係是本世紀的最大挑戰。

布林肯說:「許多國家對美國都是嚴重挑戰,包括俄羅斯、伊朗及北韓,美國必須處理很多嚴重的危機,包括也門、埃塞俄比亞與緬甸危機,中國帶給我們的挑戰是不同的,中國是唯一國家有經濟、外交、軍事和技術力量,嚴重挑戰那穩定和開放的國際體系、所有的國際規則及價值觀。」

布林肯又指,美中的關係是競爭、合作又敵對的關係,他希望與盟友一起採取強硬立場,共同對抗中國。

布林肯預告,總統拜登將發布一份針對國家安全以及外交的臨時戰略指引。

布林肯還強調,應對氣候變化的重要性,以及有必要與其他國家重新接觸。

