零售商Target第四季盈利超出市場預期,網購的市場佔有率也上升,但Target拒絕提供來年業務前景的預測,認為仍然不確定,因為在疫情期間,很難準確預測民眾的消費模式。

Target去年全年的營銷額增加超過150億元,比公司過去11年的營銷總額還要高,單是1月份,銷售就上升5.3%,多得政府發放的600元紓困金,刺激了消費。

Target又透露,將於未來幾年,每年投資40億元來加快業務轉型,強化網購服務,計劃每年開設30至40間新的分店和分發中心,採用科技,加快補充貨品上架,以及設計更有效率的送貨路線。

Target也提到,計劃在一些分店開設小型蘋果店。

