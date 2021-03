Santa Clara縣進入紅色疫情級別 周三起放寬抗疫措施（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣周二進入紅色疫情級別,周三開始放寬抗疫措施,以及取消旅客隔離令,並跟隨州府的指引。

由周三起,Santa Clara縣餐廳室內堂食可以重開,容納25%總人數,零售店可以重開,容納一半總人數,博物館、戲院、動物園等可以容納25%總人數,健身室可容納10%總人數,也會取消要求抵縣人士隔離10日的命令。

公共衛生局長Sara Cody預料,在暑假時,可以為全縣85%的居民接種疫苗,目前最大的挑戰仍是疫苗供應。

她又指,目前為至少40萬人接種了第一劑疫苗,有六成年過65歲長者接種了第一劑,她表示這是好消息,因為八成的死者都是長者。

Sara Cody都呼籲大家,即使放寬了措施,不好因此鬆懈,盡量在戶外聚會,時刻戴口罩,跟不同住的人保持距離,輪到你時去接種疫苗,避免不必要的外遊。

另外,雖然NFL美足球隊淘金者隊周二公佈,有計劃將目前用作大型疫苗接種場地的Levi’s大球場重新舉行球賽和演唱會等活動,不過縣府表示,短期內不會實行,目前只用作疫苗接種中心。

Santa Clara縣目前累計有11萬宗確診個案,1,781人死亡。

