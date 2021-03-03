Santa Clara縣進入紅色疫情級別 周三起放寬抗疫措施（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣周二進入紅色疫情級別，周三開始放寬抗疫措施，以及取消旅客隔離令，並跟隨州府的指引。

由周三起，Santa Clara縣餐廳室內堂食可以重開，容納25%總人數，零售店可以重開，容納一半總人數，博物館、戲院、動物園等可以容納25%總人數，健身室可容納10%總人數，也會取消要求抵縣人士隔離10日的命令。

公共衛生局長Sara Cody預料，在暑假時，可以為全縣85%的居民接種疫苗，目前最大的挑戰仍是疫苗供應。

她又指，目前為至少40萬人接種了第一劑疫苗，有六成年過65歲長者接種了第一劑，她表示這是好消息，因為八成的死者都是長者。

Sara Cody都呼籲大家，即使放寬了措施，不好因此鬆懈，盡量在戶外聚會，時刻戴口罩，跟不同住的人保持距離，輪到你時去接種疫苗，避免不必要的外遊。

另外，雖然NFL美足球隊淘金者隊周二公佈，有計劃將目前用作大型疫苗接種場地的Levi’s大球場重新舉行球賽和演唱會等活動，不過縣府表示，短期內不會實行，目前只用作疫苗接種中心。

Santa Clara縣目前累計有11萬宗確診個案，1,781人死亡。

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