【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠上月發生搶劫案,有附近的商舖華裔老闆見義勇為幫事主而開槍,之後一度被警方帶走扣留,Alameda縣地檢處周二表示,不會起訴該華裔老闆。

Alameda地檢官Nancy O’Malley周二發聲明表示,該華裔老闆Aaron Yee 2月15日是為了保護一名搶劫受害人免受暴力行為傷害,所以屬於情有可原的行為。

O’Malley強調,她並不縱容市民自行執法,但詳細考慮案情後,認為很明顯Yee當時開槍是要保護受害人,他的行為因此是受到加州法律自衛和捍衛他人的保障。

