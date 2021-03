紐森參觀Palo Alto一小學 鼓勵學區恢復親身授課（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

為了加速學校重開,加州州長紐森提出66億元經費,幫助學校能夠在3月底安全恢復親身受課,雖然很多學區的工會還是不買帳,但紐森希望學區能夠起碼試一試。

州長紐森周二參觀Palo Alto聯合學區的Barron Park小學,該學區的小學在去年秋天就恢復親身授課,由於是採用親身授課跟遠距教學輪流的混合教學模式,諾大的校園學生並不多,教室內的課桌椅也都重新規劃,保持社交距離,就連上體育課也只有3個學生一小組,就是要確保師生的安全。

紐森說:「這證明我們可以在州的其他地方做到這一點,州內並非每個地方都擁有相同的資源,我們不是不知道。」

州政府撥出20億美元,獎勵在3月內重開的學區,並會提供資金幫助購買像是個人防護設備、通風升級和新冠病毒測試等費用。

紐森說:「提供這樣的幫助,我希望大家起碼一試,我們有能力讓孩子回學校上課,這是攸關我們孩子,攸關他們的精神健康,我知道很難改變現有思維,但我們有能力,我們到其他州的成功,我們的經驗,科學在在指我們在適當的修改下,是可以安全重開學校。」

Palo Alto聯合學區小學去年10月就已經恢復親身授課,而下星期K到12年級學生都可以回學校上課。

Palo Alto學區總監Don Austin說:「我們是模範,我們去年10月開始到現在,已經有超過2,500名學生回學校上課,零傳染,有一些病例,但不構成學區內傳播,我們依照設計分配小組,我認為我們可為模範。」

Palo Alto聯合學區總監坦承,跟工會協調是一條辛苦的路,但雙方都有回校的共識,學區承諾每兩星期替教職員檢測,還有優先施打疫苗。

儘管有成功的模式,有州府刺激經費,但是還是有很多學區不會跟著州府的步調走,Santa Clara縣最大的學區,有3萬名學生的聖荷西聯合學區,會按照原定4月21日返校,而這個前提是所有教師都已經注射疫苗,紐森說他不會下行政命令規定學校重開,會持續跟學區工會合作。

加州目前確診率不到3%,單日新增確診人數從上個月的一萬多人下降到兩千多人。

