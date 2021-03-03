紐森參觀Palo Alto一小學 鼓勵學區恢復親身授課（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

為了加速學校重開，加州州長紐森提出66億元經費，幫助學校能夠在3月底安全恢復親身受課，雖然很多學區的工會還是不買帳，但紐森希望學區能夠起碼試一試。

州長紐森周二參觀Palo Alto聯合學區的Barron Park小學，該學區的小學在去年秋天就恢復親身授課，由於是採用親身授課跟遠距教學輪流的混合教學模式，諾大的校園學生並不多，教室內的課桌椅也都重新規劃，保持社交距離，就連上體育課也只有3個學生一小組，就是要確保師生的安全。

紐森說：「這證明我們可以在州的其他地方做到這一點，州內並非每個地方都擁有相同的資源，我們不是不知道。」

州政府撥出20億美元，獎勵在3月內重開的學區，並會提供資金幫助購買像是個人防護設備、通風升級和新冠病毒測試等費用。

紐森說：「提供這樣的幫助，我希望大家起碼一試，我們有能力讓孩子回學校上課，這是攸關我們孩子，攸關他們的精神健康，我知道很難改變現有思維，但我們有能力，我們到其他州的成功，我們的經驗，科學在在指我們在適當的修改下，是可以安全重開學校。」

Palo Alto聯合學區小學去年10月就已經恢復親身授課，而下星期K到12年級學生都可以回學校上課。

Palo Alto學區總監Don Austin說：「我們是模範，我們去年10月開始到現在，已經有超過2,500名學生回學校上課，零傳染，有一些病例，但不構成學區內傳播，我們依照設計分配小組，我認為我們可為模範。」

Palo Alto聯合學區總監坦承，跟工會協調是一條辛苦的路，但雙方都有回校的共識，學區承諾每兩星期替教職員檢測，還有優先施打疫苗。

儘管有成功的模式，有州府刺激經費，但是還是有很多學區不會跟著州府的步調走，Santa Clara縣最大的學區，有3萬名學生的聖荷西聯合學區，會按照原定4月21日返校，而這個前提是所有教師都已經注射疫苗，紐森說他不會下行政命令規定學校重開，會持續跟學區工會合作。

加州目前確診率不到3%，單日新增確診人數從上個月的一萬多人下降到兩千多人。

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