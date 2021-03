【KTSF】

舊金山(三藩市)訪谷區下午發生搶劫案,幾個賊人搶劫一名坐在自己汽車裡的男人。

案發現場是Visitacion Avenue夾Hahn街,警方表示,下午近4點,男事主坐在停在路邊自己的汽車裡,三,四個匪徒拳打事主,然後搶走他的鑰匙和錢包,但並沒有搶走事主的汽車。

事主受了傷,救護人員到現場為事主治療。

