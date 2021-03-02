紓困法案送參院表決 調高最低工資惹爭議

【KTSF 張麗月報】

新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案在周末獲得國會眾議院全院表決通過後，法案現已轉到參議院審議，參議院民主黨領袖舒默周一透露，法案本星期開始在參議院辯論。

白宮正向國會施壓，務求快速通過1.9萬億元的疫情紓困法案，法案周末僅以些微票數在眾議院過關，當時全部共和黨人投反對票，由於國會兩黨對法案存在分歧，因此拜登總統在周末頻密與民主黨參議員接觸，游說他們全力支持法案，因為要法案在參議院通過，必須得到全部民主黨籍參議員投贊成票才行。

參議院民主黨人今次採用預算調解的快速立法程序，只需簡單多數，即51票就可過關，現時民主黨人在參議院佔50席，如果全部民主黨人投贊成票，加上參議院議會主席副總統賀錦麗決定性的一票，通過法案應該沒有問題。

但最大的障礙是，如果採用預算調解的快速立法程序，不是民主黨人提出所有條款，共和黨人都會全部接收，仍然有許多規限要遵守，即是仍然有許多爭議要討論。

例如提高聯邦最低時薪到15元就惹來爭議，共和黨人最反對這項條款，也不包含在原先的預算調解議案中，因此民主黨激進派人士必須作出讓步，將這項條款剔除出紓困法案，才可望在參議院表決通過，或者將聯邦最低時薪降到15元以下，又或者將這項條款分拆開去，日後再獨立討論，這些都要花時間辯論。

此外，兒童稅務優惠，以及重開學校的資金等議題也備受爭議。

而拜登政府的目標就是要在3月14日之前完成國會立法程序，令現時的聯邦失業紓困金本月屆滿時得以延續發放。

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