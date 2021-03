紓困法案送參院表決 調高最低工資惹爭議

【KTSF 張麗月報】

新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案在周末獲得國會眾議院全院表決通過後,法案現已轉到參議院審議,參議院民主黨領袖舒默周一透露,法案本星期開始在參議院辯論。

白宮正向國會施壓,務求快速通過1.9萬億元的疫情紓困法案,法案周末僅以些微票數在眾議院過關,當時全部共和黨人投反對票,由於國會兩黨對法案存在分歧,因此拜登總統在周末頻密與民主黨參議員接觸,游說他們全力支持法案,因為要法案在參議院通過,必須得到全部民主黨籍參議員投贊成票才行。

參議院民主黨人今次採用預算調解的快速立法程序,只需簡單多數,即51票就可過關,現時民主黨人在參議院佔50席,如果全部民主黨人投贊成票,加上參議院議會主席副總統賀錦麗決定性的一票,通過法案應該沒有問題。

但最大的障礙是,如果採用預算調解的快速立法程序,不是民主黨人提出所有條款,共和黨人都會全部接收,仍然有許多規限要遵守,即是仍然有許多爭議要討論。

例如提高聯邦最低時薪到15元就惹來爭議,共和黨人最反對這項條款,也不包含在原先的預算調解議案中,因此民主黨激進派人士必須作出讓步,將這項條款剔除出紓困法案,才可望在參議院表決通過,或者將聯邦最低時薪降到15元以下,又或者將這項條款分拆開去,日後再獨立討論,這些都要花時間辯論。

此外,兒童稅務優惠,以及重開學校的資金等議題也備受爭議。

而拜登政府的目標就是要在3月14日之前完成國會立法程序,令現時的聯邦失業紓困金本月屆滿時得以延續發放。

