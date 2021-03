Santa Clara縣新冠疫苗接種站開放給教師接種

【KTSF】

南灣Santa Clara縣現在將一個原本只開放給消防員等一線工作者的大型新冠疫苗接種站,同時開放給教師接種疫苗。

音樂教師Steven Teleky說:「只要我們能安全重開,我就迫不及待想看到學生們了。」

在聖荷西一間中學任教的Teleky說,接種疫苗代表著學校將很快能恢復返校上課。

Teleky說:「教學不僅是我的職業,我的整個生活方式,我也是整個社會的一部分,對我來說,每天從視像看到孩子,才讓我一直堅持下去,所以我等不及要見他們了,因為這就是我們的目的,我們想親自授課。」

Santa Clara縣正在加快和簡化教師接種疫苗步驟,將縣府一個大型遊樂場目前用作給一線工作者注射疫苗的接種站,也開放給教師進行疫苗接種。

這個接種站目前每天可以接種500劑疫苗,如果有足夠疫苗,每天可最多接種2千劑,而接種疫苗的教師則表示,非常期待很快能在學校見到學生。

