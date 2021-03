San Mateo縣13歲中學生發起Stand For Asians活動（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一連串發生在舊金山(三藩市)、奧克蘭的亞裔遭到攻擊事件,已經引起全美的注意,上週六27日,一名San Mateo縣13歲中學生發起的Stand For Asians集會活動,有數百人到場支持。

數百名參與者在San Mateo市中央公園集結,繞行公園一周,沿途路過的汽車也按喇叭聲援,這場為亞裔站出來的集會,Stand for Asians,是Burlingame一名13歲的華裔中學生蘇凱盈(Ashlyn So)發起的。

蘇凱盈說:「我看到亞裔老人家被傷害,被推倒在地上,我不喜歡,我覺得這是不對的,我必須要對此做些事,我告訴我母親,我要發起集會遊行。」

在農曆新年的第一個周末,舊金山及奧克蘭舉辦反仇恨亞裔犯罪,雖然多起針對亞裔的攻擊暴力事件大多發生在舊金山及奧克蘭,但是鄰縣也不置身事外。

蘇凱盈說:「我張貼在Nextdoor,Millbrae反種族主義聯盟立刻表示要為這項義舉提供所有支援。」

星期六的集會來自不同年齡、族裔。

學生Alaxtair Rao說:「就像我的家人在那裏,我很擔心,看到那些畫面令人害怕。」

Allison Zhu說:「最終我們希望能夠提高意識,因為主流媒體很少報導。」

Lucy Ballinger說:「來這裡聲援你的朋友,他們的社區以這種方式成為箭靶,我來這裡聲援,希望能夠開始改變。」

很多家長帶著小孩一起來參加。

家長說:「我問你想寫甚麼標語,這是他想說的話。」

日前中半島San Mateo縣警局首次發聲明指,鑑於最近在舊金山和東灣發生針對亞裔的暴力罪案,當局都承諾對仇恨犯罪採取零容忍態度,當天有20多位中半島的民選官員出席集會。

San Mateo縣議會議長David Canepa說:「特別是華裔社區,要讓他們知道,我身為該縣的縣議會主席,任何針對亞裔的暴力是不能接受的,這是仇恨犯罪,我們將依法全面起訴。」

Millbrae市議員馮嘉輝Anders Fung說:「因為重要,很多這些對於亞裔的攻擊,很多都沒有報案,所以一定要將亞裔的聲音帶給我們的民選官員。」

San Mateo縣居民王旭說:「很感謝這小朋友發起這愛心活動,要我們下一代知道,他們已經融入到這個社會,所以我們一定要自己發出聲音。」

集會發起人蘇凱盈雖然只有13歲,但她已經是位服裝設計師,登上紐約時裝周,在疫情期間親手製作700個口罩給醫護人員。

