San Mateo縣13歲中學生發起Stand For Asians活動（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

一連串發生在舊金山（三藩市）、奧克蘭的亞裔遭到攻擊事件，已經引起全美的注意，上週六27日，一名San Mateo縣13歲中學生發起的Stand For Asians集會活動，有數百人到場支持。

數百名參與者在San Mateo市中央公園集結，繞行公園一周，沿途路過的汽車也按喇叭聲援，這場為亞裔站出來的集會，Stand for Asians，是Burlingame一名13歲的華裔中學生蘇凱盈（Ashlyn So）發起的。

蘇凱盈說：「我看到亞裔老人家被傷害，被推倒在地上，我不喜歡，我覺得這是不對的，我必須要對此做些事，我告訴我母親，我要發起集會遊行。」

在農曆新年的第一個周末，舊金山及奧克蘭舉辦反仇恨亞裔犯罪，雖然多起針對亞裔的攻擊暴力事件大多發生在舊金山及奧克蘭，但是鄰縣也不置身事外。

蘇凱盈說：「我張貼在Nextdoor，Millbrae反種族主義聯盟立刻表示要為這項義舉提供所有支援。」

星期六的集會來自不同年齡、族裔。

學生Alaxtair Rao說：「就像我的家人在那裏，我很擔心，看到那些畫面令人害怕。」

Allison Zhu說：「最終我們希望能夠提高意識，因為主流媒體很少報導。」

Lucy Ballinger說：「來這裡聲援你的朋友，他們的社區以這種方式成為箭靶，我來這裡聲援，希望能夠開始改變。」

很多家長帶著小孩一起來參加。

家長說：「我問你想寫甚麼標語，這是他想說的話。」

日前中半島San Mateo縣警局首次發聲明指，鑑於最近在舊金山和東灣發生針對亞裔的暴力罪案，當局都承諾對仇恨犯罪採取零容忍態度，當天有20多位中半島的民選官員出席集會。

San Mateo縣議會議長David Canepa說：「特別是華裔社區，要讓他們知道，我身為該縣的縣議會主席，任何針對亞裔的暴力是不能接受的，這是仇恨犯罪，我們將依法全面起訴。」

Millbrae市議員馮嘉輝Anders Fung說：「因為重要，很多這些對於亞裔的攻擊，很多都沒有報案，所以一定要將亞裔的聲音帶給我們的民選官員。」

San Mateo縣居民王旭說：「很感謝這小朋友發起這愛心活動，要我們下一代知道，他們已經融入到這個社會，所以我們一定要自己發出聲音。」

集會發起人蘇凱盈雖然只有13歲，但她已經是位服裝設計師，登上紐約時裝周，在疫情期間親手製作700個口罩給醫護人員。

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