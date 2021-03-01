香港47民主派人士被控串謀顛覆國家政權

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港大法律學院前副教授戴耀廷等47人組織及參與立法會初選，被控串謀顛覆國家政權罪，案件提堂，控方申請將案押後3個月，反對被告保釋。

47名被告通宵扣留後，由多輛警車押送至西九龍法院，正在還柙的黃之鋒、胡志偉和譚得志由囚車押送到場，徐子見要留院，沒出庭。

控罪書首數名被告依次是發起及組織初選的戴耀廷、區諾軒、趙家賢和鍾錦麟，之後是提出「三投三不投」的吳政亨，報稱澳洲籍。

47人同被控串謀顛覆國家政權，指他們宣揚或參與的一項謀劃，旨在濫用當選立法會議員後在立法會取得大多數控制權，藉以對政府提出的財政預算或公共開支不論內容利弊，拒絕通過，迫使特首解散立法會，癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

據了解，針對他們的指控由前年12月、即國安法生效前開始講起，戴耀廷等首5名被告用了7個月時間組織和計劃初選，其餘被告就組成參選名單，直至去年7月底，政府決定押後立法會選舉才被迫暫停。

計劃分成三個階段，首先是宣傳35+及攬炒計劃，協調有意參選的人，之後是發起眾籌、參選同意書等。第三步則是在國安法實施後，按照計劃的目標及初選結果行事。

案件由指定法官、總裁判官蘇惠德處理。控方申請押後3個月，讓警方調查400項數碼證據，分析資金流向，反對全部被告保釋，辯方批評押後3個月太久，並指部分人是區議員，影響他們履行公務。

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