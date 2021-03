香港47民主派人士被控串謀顛覆國家政權

【有線新聞】

港大法律學院前副教授戴耀廷等47人組織及參與立法會初選,被控串謀顛覆國家政權罪,案件提堂,控方申請將案押後3個月,反對被告保釋。

47名被告通宵扣留後,由多輛警車押送至西九龍法院,正在還柙的黃之鋒、胡志偉和譚得志由囚車押送到場,徐子見要留院,沒出庭。

控罪書首數名被告依次是發起及組織初選的戴耀廷、區諾軒、趙家賢和鍾錦麟,之後是提出「三投三不投」的吳政亨,報稱澳洲籍。

47人同被控串謀顛覆國家政權,指他們宣揚或參與的一項謀劃,旨在濫用當選立法會議員後在立法會取得大多數控制權,藉以對政府提出的財政預算或公共開支不論內容利弊,拒絕通過,迫使特首解散立法會,癱瘓政府運作,最終導致特首辭職。

據了解,針對他們的指控由前年12月、即國安法生效前開始講起,戴耀廷等首5名被告用了7個月時間組織和計劃初選,其餘被告就組成參選名單,直至去年7月底,政府決定押後立法會選舉才被迫暫停。

計劃分成三個階段,首先是宣傳35+及攬炒計劃,協調有意參選的人,之後是發起眾籌、參選同意書等。第三步則是在國安法實施後,按照計劃的目標及初選結果行事。

案件由指定法官、總裁判官蘇惠德處理。控方申請押後3個月,讓警方調查400項數碼證據,分析資金流向,反對全部被告保釋,辯方批評押後3個月太久,並指部分人是區議員,影響他們履行公務。

