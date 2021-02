影評：《守夜人 》了解猶太奔喪傳統來戰勝自身過去的夢魘

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名在猶太傳統中守護屍體的男子,如何在面對自己往事的時候堅守職務?

傳統猶太習俗中,死者要有親人為他守夜、誦讀經文。要是沒有親人,也可以請人來承擔這任務。紐約布魯克林,一名離開正統猶太社區的男子Yakov,拉比在一個晚上來找他,說要他幫助一個家庭守夜。原本的守夜人突然請辭,Yakov 也因為缺錢,而勉強接下任務。到了守夜的家中,逐漸失憶的寡婦說Yakov 不適合,但是也沒有勉強,Yakov 也就留了下來。但是他也逐漸感覺不對勁。除了樓上似乎不斷有碰撞聲音,自己的手腳也開始奇異反應。寡婦告訴他,這應該是和猶太傳說中的一個妖魔有關。這個妖魔會擴大人們的慘痛回憶,來折磨世人。Yakov 這一夜,也就被迫面對自己離開宗教社區的真正理由。這守夜人將如何在客廳的陳屍旁,度過這個夜晚?

電影《The Vigil》是導演Keith Thomas 的處女作,有效利用燈光、音響和配樂,甚至是有效的剪輯,例如維持一段時間的長鏡頭,讓觀眾在其中猜測並自找恐怖元素。恐怖片不容易找到突出的演技,但是飾演守夜人的Dave Davis,卻令人感受他的悲傷,是這類片種中極少見的。

其實這部影片也不是特別恐怖。但是在探討人們處理悲傷過去時,有時會跌入深淵中,並越陷越深。應該勇敢面對自己的夢魘或內疚感,靠自己從黑暗中走出來,重新面對世界。

《守夜人 The Vigil》鼓勵人們戰勝自己的夢魘。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

觀眾可以透過主要的串流平台租看,例如Amazon Video、Apple TV、Google Play、Vudu 等。

電影網頁:https://www.ifcfilms.com/films/the-vigil

“The Vigil” will have you face your own fears and demons

“Screening Room” reviews “The Vigil”

Rating: 4 out of 5 stars

