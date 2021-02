【KTSF】

灣區這個週末會吹強勁的北至東北風,主要影響山區地勢高的地區,而星期六下午至黃昏時分,東灣內陸城市也會受到大風的影響。

國家氣象局預測,星期六下午至星期日灣區會大風,內陸城市例如Concord、Livermore等,風速會達到每小時30多英里,而海拔2,500呎或更高的山區,強風可達到每小時40到60英里。

氣象局表示,這個週末不會下雨,預測下星期的週末才有可能下雨。

氣象局指出,灣區這個雨季非常乾旱,總降雨量至有平均的兩成多到四成,好消息是,因為上星期下過雨,土地仍然濕潤,所以儘管這個週末吹大風,發生山火的機會很低。

