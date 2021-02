【KTSF】

玩具生產商Hasbro宣布,旗下的經典玩具人物Mr. Potato Head,薯蛋頭先生,和Miss Potato Head,薯蛋頭小姐,從今起將不會再分男女,一律叫薯蛋頭。

Hasbro表示,已經面世約70年的薯蛋頭先生需要符合現代的改頭換面,這個性別中立的調整,會從今年秋季開始,他們會推出新產品,名為創造你的薯蛋頭家庭,讓兒童可以建立同性或單親家庭,也可以替薯蛋頭穿上任何性別的衣服。

