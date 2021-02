【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)再發生搶劫案,有亞裔女事主在Lake Merritt附近一間商店門口,被賊人搶走斜揹手袋,賊人坐車逃走時,一度拖行女事主,過程被閉路電視拍下。

女事主周三中午在International Blvd一間美容用品店購物後步出門口,前往旁邊的商店途中,在馬路旁邊被賊人扯走她的斜揹手袋,賊人坐上一輛白色汽車,一度拖行女事主。

女事主的丈夫接受訪問時表示,太太身受瘀傷,左手手臂受傷,仍感到很震驚,丈夫當時在自己車內,見狀後感到很痛心。

警方呼籲有線索的民眾,打(510)238-3326通知警方。

