Millbrae中餐館老闆為員工登記施打疫苗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島San Mateo縣的室內堂食已經重開,有餐館老闆為所有員工登記在周四施打疫苗,希望能保障員工和顧客的健康,也有其他服務行業人士希望能儘早打到疫苗。

位於中半島Millbrae的這家中餐館,在San Mateo縣允許市內堂食重開之後,立即依照縣府指引,允許25%的顧客在市內堂食,顧客的反應如何呢?

萬德福餐館老闆薛大有說:「現在2月份、3月份,天氣開始好了,所以好多人都希望在外面吃飯,我們這是希望給大家提供,怎麼說呢?提供最多的選擇,你如果想在外面吃飯,可以在外面吃飯,你如果喜歡在裡面吃飯,你可以在裡面吃飯。」

不過周四他們只營業半天,因為店內員工下午全都去接種第一劑新冠疫苗。

萬德福餐館員工鄭女士說:「心情很激動啊,好久了,盼了好久了,終於可以打了,(那打了以後覺得對健康比較有保障嗎?)應該吧,我覺得對疫情會有好的防護一點,對自己也有一層保護吧。」

<萬德福餐館經理Wendy說:「打疫苗大家都非常興奮,很開心的一件事情,因為你要自己去預約的話,甚麼時候才能約到,還不清楚,(打了疫苗以後覺得對工作的健康上比較有保障嗎?)那肯定是大家會放心一點,然後呢,對客人也比較安心。」

許多員工對於在第一線服務顧客一直都很擔心會染疫,因此當San Mateo縣開放讓餐飲業員工接種疫苗,餐館老闆馬上幫員工登記。

薛大有說:「是周二晚上7點多收到通知,說餐館員工可以去打疫苗,我馬上幫我們所有的兩個餐館之間的所有員工,都去申請了預約時間,希望大家馬上去打,所以我們今天下午有19個員工馬上去San Mateo活動中心,把第一個疫苗打好了。」

農業和食品類行業目前列為加州1B的施打範圍,已經可以上網登記接種疫苗,不過由於疫苗供應有限,民眾仍很難預約到時間。

至於其他還未輪到打疫苗的服務業人士,就沒有那麼幸運了,這家髮廊在疫情期間經歷了三次開開關關,業者希望能趕快打上疫苗。

理髮店業者Michael說:「你如果現在早開商業的話,做我們服務行業,現在還沒打疫苗的話,就是有點可怕,你知道嗎?中國人來講就是,你今年可以保命的話,就是賺大錢了,不是現在你可以做就做,這個是很冒險的。」

聖縣居民想知道何時能接種疫苗,可以上縣府醫療網站http://smchealth.org了解詳情,並上加州的myturn網頁登記,當符合資格施打疫苗時,就會收到通知。

