Millbrae中餐館老闆為員工登記施打疫苗（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

中半島San Mateo縣的室內堂食已經重開，有餐館老闆為所有員工登記在周四施打疫苗，希望能保障員工和顧客的健康，也有其他服務行業人士希望能儘早打到疫苗。

位於中半島Millbrae的這家中餐館，在San Mateo縣允許市內堂食重開之後，立即依照縣府指引，允許25%的顧客在市內堂食，顧客的反應如何呢？

萬德福餐館老闆薛大有說：「現在2月份、3月份，天氣開始好了，所以好多人都希望在外面吃飯，我們這是希望給大家提供，怎麼說呢？提供最多的選擇，你如果想在外面吃飯，可以在外面吃飯，你如果喜歡在裡面吃飯，你可以在裡面吃飯。」

不過周四他們只營業半天，因為店內員工下午全都去接種第一劑新冠疫苗。

萬德福餐館員工鄭女士說：「心情很激動啊，好久了，盼了好久了，終於可以打了，（那打了以後覺得對健康比較有保障嗎？）應該吧，我覺得對疫情會有好的防護一點，對自己也有一層保護吧。」

<萬德福餐館經理Wendy說：「打疫苗大家都非常興奮，很開心的一件事情，因為你要自己去預約的話，甚麼時候才能約到，還不清楚，（打了疫苗以後覺得對工作的健康上比較有保障嗎？）那肯定是大家會放心一點，然後呢，對客人也比較安心。」

許多員工對於在第一線服務顧客一直都很擔心會染疫，因此當San Mateo縣開放讓餐飲業員工接種疫苗，餐館老闆馬上幫員工登記。

薛大有說：「是周二晚上7點多收到通知，說餐館員工可以去打疫苗，我馬上幫我們所有的兩個餐館之間的所有員工，都去申請了預約時間，希望大家馬上去打，所以我們今天下午有19個員工馬上去San Mateo活動中心，把第一個疫苗打好了。」

農業和食品類行業目前列為加州1B的施打範圍，已經可以上網登記接種疫苗，不過由於疫苗供應有限，民眾仍很難預約到時間。

至於其他還未輪到打疫苗的服務業人士，就沒有那麼幸運了，這家髮廊在疫情期間經歷了三次開開關關，業者希望能趕快打上疫苗。

理髮店業者Michael說：「你如果現在早開商業的話，做我們服務行業，現在還沒打疫苗的話，就是有點可怕，你知道嗎？中國人來講就是，你今年可以保命的話，就是賺大錢了，不是現在你可以做就做，這個是很冒險的。」

聖縣居民想知道何時能接種疫苗，可以上縣府醫療網站http://smchealth.org了解詳情，並上加州的myturn網頁登記，當符合資格施打疫苗時，就會收到通知。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。