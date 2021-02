Johnson & Johnson疫苗與Pfizer和Moderna有何不同

【KTSF 江良慧報導】

隨著Johnson & Johnson疫苗即將上市,各界也關注它與現有的Pfizer和Moderna疫苗有何不同?

The Mercury News比較了美國的三種疫苗,跟目前已經在施打的Pfizer和Moderna疫苗相比,Johnson & Johnson疫苗雖然疫苗的有效性較低,但它具有兩大優勢,一是容易儲存和運送,在一般冰箱可存放三個月,在更低的溫度甚至最久可以存放兩年,二是它只需要一劑即可,對於郊區、農村等偏遠地區的疫苗接種工作更為有利。

舊金山(三藩市)加大UCSF醫學教授Warner Greene接受採訪時指出,從預防感染和減輕症狀來說,Johnson & Johnson疫苗並非全世界最好的疫苗,但它卻可以保護你免於在染疫後成為重症,需要住院甚至死亡,而這就符合醫學界期待的疫苗效果,也是他本人隨時願意接種的疫苗。

光看在美國的臨床實驗數據,注射Johnson & Johnson疫苗之後的28天,可以完全保護患者免於死亡,在預防感染重症的有效性則為72%,至於該疫苗在拉丁美洲和南非的臨床實驗數據,預防重症的有效性則為85%。

至於Moderna和Pfizer疫苗,整體的有效性則為95%左右,明顯高出許多。

在疫苗成分方面,Johnson & Johnson疫苗使用線病毒的無害病毒做載體來攜帶基因碼,Moderna和Pfizer疫苗則使用信使核糖核酸RNA或mRNA,將基因碼傳送到細胞,使免疫系統提高警覺,製造抗體,對抗病毒。

至於副作用方面,目前出現的副作用似乎都屬輕微,尚未出現過敏反應通報。

