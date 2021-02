疫情下的故事：華裔女性講述在家戰勝新冠病毒經歷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新冠肺炎疫情也導致許多華裔染疫,一名家住中半島的華裔女性,去年底染疫至今尚未完全康復,病情最嚴重之際,甚至連後事都交代了,她分享自己如何走過鬼門關,在家戰勝新冠病毒的經歷。

Keli去年感恩節前夕確診了新冠肺炎,至今仍搞不清楚自己是怎麼感染的,一開始感覺很冷,接著發燒,於是去做新冠病毒檢測,確診為陽性。

Keli說:「到了第7天,我都沒有好轉,我發燒每天都華氏103度,而且吃了tylenol才會降下來,但是我每天都睡很久,所以又會發燒,因為沒有按時吃藥。」

發病7天後,她到Kaiser醫院急診室求助,為了不感染家人,她一路忍著病痛獨自開車前往。

Keli說:「他們治療我的高燒,治療我的心跳急促,也治療我的血氧飽和度,但是我在那裏幾小時後,一切有好轉後,他們就要我回家了。」

回家後,由於新冠病毒還導致Keli感染肺炎以及肝受損,還要吃藥治療,她回憶染疫期間最難受的時候。

Keli說:「沒辦法吃東西,一直咳嗽,無止盡的咳嗽,還有消化系統也不好,我有一個症狀非常有趣,跟我所聽到其他人的不同,有人失去味覺和嗅覺,可是我的卻是增強十倍。」

所以她不但難以下嚥,嚐到的味道不是極鹹就是極甜,Keli從確診至今已經超過十個星期,她一度以為自己要死了。

Keli說:「因為我睡得這麼多,我好像失去意識一樣,幾乎就像是,我也不知道該如何解釋,就像是我並不在人世,我不再有關心、擔心,也不害怕,我通常是很怕死的,跟一般人一樣,但當時我根本不關心,是活著還是死亡,我好像失去所有人類該有的感覺,這真的很奇怪。」。

即使病得迷糊,本身是個事業女強人的她,勉強打起精神,改寫遺書,交代後事。

Keli說:「我更改了我以前寫的遺囑,我太虛弱根本沒辦法,走到電腦前面,所以我就拿了床頭櫃的紙,然後開始手寫,寫下我記得要改要修的,然後我就放在旁邊,我還有足夠意識知道,因為病得很重有可能挺不過,所以我寫下所有銀行帳戶密碼,電子郵件密碼,還有我所管理的物業等。」

目前Keli已經八成康復,在過去染疫的十個星期以來,她非常小心隔離,深怕傳染給家人,所幸同住的兩名家人檢測都是陰性。

Keli說:「我的浴室就在房間裡,所以他們將東西送來,食物和飲水等我所需的,然後進房間的東西,就留在房間,絕不拿出去。」

從鬼門關前走一遭,Keli最大的感觸是:「我學到了生命是寶貴的,我們不該視所有東西為理所當然,對於生命中的一切要感恩。」

Keli除了吃藥,還試過其他幾種方法,希望對其他患者也有幫助,像是服用來自台灣的中藥清冠一號,又按照一位新冠康復者的退休醫生分享的拍肺運動來敲打肺部,加上瑜珈呼吸,以及避免平躺等,都有助於症狀的減輕。

