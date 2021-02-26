疫情下的故事：華裔女性講述在家戰勝新冠病毒經歷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新冠肺炎疫情也導致許多華裔染疫，一名家住中半島的華裔女性，去年底染疫至今尚未完全康復，病情最嚴重之際，甚至連後事都交代了，她分享自己如何走過鬼門關，在家戰勝新冠病毒的經歷。

Keli去年感恩節前夕確診了新冠肺炎，至今仍搞不清楚自己是怎麼感染的，一開始感覺很冷，接著發燒，於是去做新冠病毒檢測，確診為陽性。

Keli說：「到了第7天，我都沒有好轉，我發燒每天都華氏103度，而且吃了tylenol才會降下來，但是我每天都睡很久，所以又會發燒，因為沒有按時吃藥。」

發病7天後，她到Kaiser醫院急診室求助，為了不感染家人，她一路忍著病痛獨自開車前往。

Keli說：「他們治療我的高燒，治療我的心跳急促，也治療我的血氧飽和度，但是我在那裏幾小時後，一切有好轉後，他們就要我回家了。」

回家後，由於新冠病毒還導致Keli感染肺炎以及肝受損，還要吃藥治療，她回憶染疫期間最難受的時候。

Keli說：「沒辦法吃東西，一直咳嗽，無止盡的咳嗽，還有消化系統也不好，我有一個症狀非常有趣，跟我所聽到其他人的不同，有人失去味覺和嗅覺，可是我的卻是增強十倍。」

所以她不但難以下嚥，嚐到的味道不是極鹹就是極甜，Keli從確診至今已經超過十個星期，她一度以為自己要死了。

Keli說：「因為我睡得這麼多，我好像失去意識一樣，幾乎就像是，我也不知道該如何解釋，就像是我並不在人世，我不再有關心、擔心，也不害怕，我通常是很怕死的，跟一般人一樣，但當時我根本不關心，是活著還是死亡，我好像失去所有人類該有的感覺，這真的很奇怪。」。

即使病得迷糊，本身是個事業女強人的她，勉強打起精神，改寫遺書，交代後事。

Keli說：「我更改了我以前寫的遺囑，我太虛弱根本沒辦法，走到電腦前面，所以我就拿了床頭櫃的紙，然後開始手寫，寫下我記得要改要修的，然後我就放在旁邊，我還有足夠意識知道，因為病得很重有可能挺不過，所以我寫下所有銀行帳戶密碼，電子郵件密碼，還有我所管理的物業等。」

目前Keli已經八成康復，在過去染疫的十個星期以來，她非常小心隔離，深怕傳染給家人，所幸同住的兩名家人檢測都是陰性。

Keli說：「我的浴室就在房間裡，所以他們將東西送來，食物和飲水等我所需的，然後進房間的東西，就留在房間，絕不拿出去。」

從鬼門關前走一遭，Keli最大的感觸是：「我學到了生命是寶貴的，我們不該視所有東西為理所當然，對於生命中的一切要感恩。」

Keli除了吃藥，還試過其他幾種方法，希望對其他患者也有幫助，像是服用來自台灣的中藥清冠一號，又按照一位新冠康復者的退休醫生分享的拍肺運動來敲打肺部，加上瑜珈呼吸，以及避免平躺等，都有助於症狀的減輕。

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