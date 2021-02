舊金山警察局到田德隆區宣傳全新中文報案熱線（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)警察局近日頻頻落區,宣傳一條新的中文報案熱線,周四就去到田德隆區,對於區內發生針對亞裔的襲擊案,新上任的分局長有甚麼對策呢?

舊金山警察局社區聯絡組周四來到田德隆區,向市民派發口罩,希望藉此加強與社區的溝通。

大約10天前,一名80歲的華裔男子在Turk街200號路段步行時,無故被人推跌,導致盤骨骨折,警方後來拘捕一名31歲的非洲裔男子,並懷疑犯案動機與事主的族裔有關。

星期一剛剛上任的田德隆區分局長Chris Canning表示,警方不只是處理罪案,居民走在街上覺得恐懼,覺得不安全,都是警方的責任,因此他第一步會做的是建立互信,與社區多接觸,亦希望市民認識服務他們的警員。

Canning說:「有很多罪案發生後沒有報警,罪案的恐懼,對於居民、顧客以及商戶來說,都有巨大的影響,很重要的是,警察局要明白他們的擔憂是什麼。」

田德隆區警察分局有120名警員,分別有徒步、踏單車及用警車巡邏的巡警,有居民表示,不擔心區內的治安,晚上每小時至少見到警察一次。

田德隆區居民說:「亞裔在這裡都可以,我們與本地的人相熟,不會騷擾我們,(聽到近來這裡有襲擊亞裔的事件,你有沒有擔心呢?)我就沒有擔心,因為這裡警察常常都在。」

居住在田德隆區的吳先生亦說:「現在的無家可歸者搬到其他地方,不在這裡,在巷裡的都搬走了,有就還有,不過很少,但大部分我們不會怕。」

由於知道亞裔社區對語言的需求,警方新增一條中文的報案熱線,電話是 (415)558-5588,匯報涉及仇恨犯罪的情況,查詢案件調查的進度,亦可以諮詢警方對治安的意見,當然有緊急清況仍然要打911。

警方指,就算是一些找不到罪犯的案件,或者未涉及到仇視罪行的情況,例如在在街上有人叫你「滾回中國」,或者有人貼了字條在車窗,說你是新冠病毒帶菌者,這些情況他們一樣要追蹤。

舊金山警察局指揮官鄺友信(Daryl Fong)說:「當中一些犯案傾向,對於指向疑犯,或受害人有幫助,我們鼓勵大家匯報這類的情況,警方希望能積極回應這些事件及大家的擔憂。」

警方的宣傳工作會一直延伸至全市各區,下星期二將會移師到日落區Taraval分局。

本地KPIX電視台報導引述舊金山警方數字指出,今年以來,金門公園和列治文區一帶的搶劫案和盜竊案都大幅上升,匪徒專門選擇遊客多的地區下手。

