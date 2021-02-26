舊金山警察局到田德隆區宣傳全新中文報案熱線（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）警察局近日頻頻落區，宣傳一條新的中文報案熱線，周四就去到田德隆區，對於區內發生針對亞裔的襲擊案，新上任的分局長有甚麼對策呢？

舊金山警察局社區聯絡組周四來到田德隆區，向市民派發口罩，希望藉此加強與社區的溝通。

大約10天前，一名80歲的華裔男子在Turk街200號路段步行時，無故被人推跌，導致盤骨骨折，警方後來拘捕一名31歲的非洲裔男子，並懷疑犯案動機與事主的族裔有關。

星期一剛剛上任的田德隆區分局長Chris Canning表示，警方不只是處理罪案，居民走在街上覺得恐懼，覺得不安全，都是警方的責任，因此他第一步會做的是建立互信，與社區多接觸，亦希望市民認識服務他們的警員。

Canning說：「有很多罪案發生後沒有報警，罪案的恐懼，對於居民、顧客以及商戶來說，都有巨大的影響，很重要的是，警察局要明白他們的擔憂是什麼。」

田德隆區警察分局有120名警員，分別有徒步、踏單車及用警車巡邏的巡警，有居民表示，不擔心區內的治安，晚上每小時至少見到警察一次。

田德隆區居民說：「亞裔在這裡都可以，我們與本地的人相熟，不會騷擾我們，(聽到近來這裡有襲擊亞裔的事件，你有沒有擔心呢？）我就沒有擔心，因為這裡警察常常都在。」

居住在田德隆區的吳先生亦說：「現在的無家可歸者搬到其他地方，不在這裡，在巷裡的都搬走了，有就還有，不過很少，但大部分我們不會怕。」

由於知道亞裔社區對語言的需求，警方新增一條中文的報案熱線，電話是 (415)558-5588，匯報涉及仇恨犯罪的情況，查詢案件調查的進度，亦可以諮詢警方對治安的意見，當然有緊急清況仍然要打911。

警方指，就算是一些找不到罪犯的案件，或者未涉及到仇視罪行的情況，例如在在街上有人叫你「滾回中國」，或者有人貼了字條在車窗，說你是新冠病毒帶菌者，這些情況他們一樣要追蹤。

舊金山警察局指揮官鄺友信（Daryl Fong）說：「當中一些犯案傾向，對於指向疑犯，或受害人有幫助，我們鼓勵大家匯報這類的情況，警方希望能積極回應這些事件及大家的擔憂。」

警方的宣傳工作會一直延伸至全市各區，下星期二將會移師到日落區Taraval分局。

本地KPIX電視台報導引述舊金山警方數字指出，今年以來，金門公園和列治文區一帶的搶劫案和盜竊案都大幅上升，匪徒專門選擇遊客多的地區下手。

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