舊金山市長宣佈向低收入家庭派發最多500元紓困金

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山（三藩市）新型肺炎疫苗接種即日起進入1B階段，另外市長布里德宣佈向低收入家庭派發最多500元紓困金。

舊金山市府宣佈，新型肺炎疫苗接種工作進入1B階段，凡在市內居住和工作的教師、幼兒看護、緊急服務以及食品雜貨店員工都可以接種疫苗，不過由於疫苗數量仍然有限，即使符合資格也未必能立即有機會接種，因此市府設立的接種站目前仍需預約。

舊金山屬於1B範圍內的接種者大約有16萬8千人，而在1A階段的醫護人員，以及65歲以上長者，有大約21萬人，至今已有八成1A人群接種疫苗，凡符合資格的人士，可上市府網站預約，疫苗接種時間，網址：http://sf.gov/getvaccinated

另一方面，市長布里德宣佈撥款190萬元，幫助市內大約4千戶低收入工薪家庭，凡符合申請舊金山Working Families Credit，即WFC工作家庭抵稅額的中低收入家庭，今年報稅時可獲250元抵稅額，幫助抵銷水電費、租金，以及孩童照顧等日常生活開支，另外還可額外獲派250元現金。

而申請工作家庭抵稅額WFC的家庭，2020年收入不能超過56,844元，舊金山福利署（SFHSA）會於3月底之前與合資格的家庭聯繫，確認受惠人的地址和銀行資料，然後直接現金轉帳。

想申請舊金山的WFC抵稅計劃，並尋找為低收入家庭而設的免費報稅服務，可上網查詢詳情，網址：http://FreeTaxHelpSF.org

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