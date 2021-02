舊金山市長宣佈向低收入家庭派發最多500元紓困金

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山(三藩市)新型肺炎疫苗接種即日起進入1B階段,另外市長布里德宣佈向低收入家庭派發最多500元紓困金。

舊金山市府宣佈,新型肺炎疫苗接種工作進入1B階段,凡在市內居住和工作的教師、幼兒看護、緊急服務以及食品雜貨店員工都可以接種疫苗,不過由於疫苗數量仍然有限,即使符合資格也未必能立即有機會接種,因此市府設立的接種站目前仍需預約。

舊金山屬於1B範圍內的接種者大約有16萬8千人,而在1A階段的醫護人員,以及65歲以上長者,有大約21萬人,至今已有八成1A人群接種疫苗,凡符合資格的人士,可上市府網站預約,疫苗接種時間,網址:http://sf.gov/getvaccinated

另一方面,市長布里德宣佈撥款190萬元,幫助市內大約4千戶低收入工薪家庭,凡符合申請舊金山Working Families Credit,即WFC工作家庭抵稅額的中低收入家庭,今年報稅時可獲250元抵稅額,幫助抵銷水電費、租金,以及孩童照顧等日常生活開支,另外還可額外獲派250元現金。

而申請工作家庭抵稅額WFC的家庭,2020年收入不能超過56,844元,舊金山福利署(SFHSA)會於3月底之前與合資格的家庭聯繫,確認受惠人的地址和銀行資料,然後直接現金轉帳。

想申請舊金山的WFC抵稅計劃,並尋找為低收入家庭而設的免費報稅服務,可上網查詢詳情,網址:http://FreeTaxHelpSF.org

