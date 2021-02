【KTSF 歐志洲】

聖荷西一名亞裔長者,開車時發生健康狀況去世,家屬正在籌集喪事費用。

警方透露,80歲男子Roeung Ke,在2月15日上午10點在Story Road開車的時候發生健康狀況,所開的汽車撞到另外一輛正轉入Via Ferrari的轎車,Ke被送入醫院,但在晚上8點半宣告不治,另外一輛車中的司機和16歲女孩受傷。

Ke的家人在籌款網站中籌款,詳情可到gofundme 網站搜尋死者名字Roeung Ke。

