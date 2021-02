FDA報告指J&J單劑疫苗對新型肺炎重症有效（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品藥物管理局(FDA)周三發表有關Johnson & Johnson單劑的新型肺炎疫苗的分析報告,認為疫苗對新型肺炎重症提供有力的保護,預計FDA的顧問小組最快會在本週稍後建議批准緊急使用這種疫苗。

美國距離有第三種新型肺炎疫苗又行近一步,FDA的一項最新分析發現,Johnson & Johnson的單劑疫苗沒有特別的安全問題,為FDA一個專家組在星期五開會時建議批准使用這疫苗鋪路。

白宮抗疫小組統籌Jeff Zients說:「若發出緊急使用許可,我們預期會在下星期分配約300萬至400萬劑Johnson & Johnson疫苗。」

Johnson & Johnson疫苗與目前市面上已經使用的不同,這疫苗只需要打一針,無需冷藏,只需要提取少量有新型肺炎病毒編碼的基因物質,結合普通傷風病毒的改編弱化版本而成,疫苗可以進入細胞,但就不會自行複製令人生病,免疫系統之後就會對這些新型肺炎病毒碎片作出反應,為打了針的人提供保護。

FDA分析顯示,這疫苗的功效比其他疫苗低,在打針兩星期後,對普通至嚴重的新型肺炎功效接近67%,對最嚴重的新型肺炎功效則達85%。

CNN首席醫療記者Sanjay Gupta醫生說:「疫苗的目的是什麼?為避免你好病重要入院甚至死亡,這疫苗在這方面表現似乎相當不俗。」

另外,現時美國獲批准緊急使用的兩種疫苗的製造商之一Moderna周三表示,已經生產足夠用作應付在南非發現的變種病毒的疫苗,並且即將開始臨床試驗。

另一方面,白宮周三也宣布會從下個月開始,向一些最受影響的社區派發2500萬個口罩。

Zients說:「很多低收入美國人仍然未能得到這基本保護。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。