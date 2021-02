中情局長提名人William Burns稱會加大力度收集中國情報

【KTSF 張麗月報導】

中情局(CIA)局長提名人William Burns周三接受國會參議院確認提名聽證時誓言,美國將會加大力度收集有關中國的情報,以便全力應對與北京的競爭,這點也是美國國家安全未來的重要策略。

Burns周三在參議院屬下的情報委員會確認聽證上,一開始就表示有些領域,好像氣候變化和核不擴散等方面與中國合作,有美中雙方的共同利益所在,不過「掠奪式的中國領導層」對美國構成最大的地緣政治考驗。

Burns說:「在越來越多領域,中國是可怕的獨裁國家、競爭對手、加強盜竊知識產權、鎮壓自己人民、欺凌鄰國、向全球擴張、建立在美國的影響,中情局必須加強聚焦應對中國。」

因此他說,如果獲得確認提名,他將會動用整個部門的資源,面對這個來自中國的重大威脅,當中包括增加中國問題專家的數目,以及增聘講國語的職員。

Burns也提及來自俄羅斯、北韓和伊朗的持續威脅,他相信這些敵意國家的行為,將會繼續下去和不可測。

Burns在國務院工作超過30年,曾擔任副國務卿以及前駐俄羅斯和駐安曼大使,他也曾參與伊朗核項目談判,如果提名獲得確認,他將會是第一位職業外交官領導中情局,他幾十年來的公職服務,已經贏得兩黨的讚許,他今次的提名也獲得廣泛支持。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。