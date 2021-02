柏克萊男子涉嫌散播仇恨亞裔言論被捕（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警方拘捕了一名涉嫌散播仇恨亞裔言論的柏克萊市男子。

該名居住在柏克萊市的男子,被控涉及多項罪名,其中包括針對亞裔的仇恨犯罪,周一被捕,不獲保釋。

警方表示,兩星期前從一名匿名線人的社交網站上得知有關涉案男子的消息,指該名男子發放懷疑威脅亞裔社區的言論,警方於是對他展開調查,認定他有發放仇恨言論。

疑犯也涉嫌違反監守行為條件,以及非法藏有槍械等罪名,他在本星期一提堂之後,被警方拘捕,奧克蘭警局局長也發布了短片,表明他們非常嚴肅處理仇恨罪案。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說:「奧克蘭警局非常嚴肅跟進所有威脅任何族裔社區的仇恨罪案和言論,請支持我們團結對抗仇恨。」

奧克蘭警方又呼籲有仇恨犯罪線索的民眾,可以打專線(510)637-4283報案。

